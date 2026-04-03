В Уфе завершается строительство межвузовского кампуса

К концу этого года в Уфе должны сдать межвузовский кампус. На объекте сейчас идут активные работы, строители намерены в месяц возводить по шесть этажей на небоскрёбах. Масштабный проект создают по нацпроекту «Молодёжь и дети», он рассчитан на четыре тысячи студентов, преподавателей и учёных.

Вместо кабины с рычагами – огромный джойстик. Нажимая на его кнопки, Фарид Абдуллин дистанционно регулирует платформу на гидроподъёмнике, чтобы строители могли смонтировать фасад. Таким способом мужчина помогает поднимать рабочих на высоту до 45 метров.

В основном сейчас идёт остекление, сперва рамки собирают, потом настраивают, выравнивают. Поднимаются, стекла ставят, уплотнения ставят и закрывашки ставят. Фарид Абдуллин, водитель автогидроподъёмника

Фарид Абдуллин, как и его коллеги, заняты строительством межвузовского кампуса. Работают семь башенных кранов, задействовано более 30 единиц техники. Темпы возведения семи небоскрёбов с наступлением тёплой погоды намерены увеличить. Два из них уже завершены, там делают кровлю. По проекту самая высокая башня будет 29-этажной, сейчас приступили к 18-му.

Конструктив выполнен на 90-95 процентов, монолитные работы, конкретно если говорить. Мы монолитные работы, каркас здания планируем завершить в июле. Зима прошла прохладной, были сложности, сейчас уже теплеет, поэтому мы планируем 5-6 этажей выйти в месяц. Мансур Абдуллаев, руководитель проекта

Параллельно рабочие внутри занимаются отделкой помещений, возводят перегородки, проводят инженерные сети, оборудуют вентиляционные системы.

И дальше уже после монтажа перегородок чистовая отделка, финишная отделка, установка сантехники и т.д. В жилых помещениях предполагается не менее 18 квадратных метров на три жильца. Булат Садыков, заместитель руководителя проекта по инженерным сетям

Кампус возводят по нацпроекту «Молодёжь и дети», он рассчитан на четыре тысячи студентов, преподавателей и учёных. К разработке привлечены архитекторы из нашей республики. Главная цель – создать хорошие условия не только для учёбы и ведения научной деятельности, но и для комфортной жизни. В комплексе предусмотрен и детский сад для молодых семей.

Внутри периметра стилобатной части кампуса для студентов организуют досуг: оборудуют прогулочные зоны, площадки для занятий спортом, кафе и места отдыха, а также сцену для проведения концертов. Причём следить за всеми крупными событиями молодые люди смогут изнутри, в том числе из своих комнат.

Глава Башкортостана призвал молодых жителей республики и учащихся колледжей рассматривать уфимские вузы для поступления. Особенно те, которые вошли в федеральную программу «Приоритет 2030» и являются резидентами кампуса.

Мы строим лучший в России кампус, чтобы вы понимали. Студенты будут жить в центре Уфы, где в каждой комнате будет кухня, санузел, душевая, где всё там находится. Мы надеемся, если обеспечат финансированием, федеральное оно есть, лишь бы там всё было по графику, то 1 января 2027 года кампус уже примет первых студентов. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан