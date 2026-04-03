В Уфе завершается строительство межвузовского кампуса

К концу этого года в Уфе должны сдать межвузовский кампус. На объекте сейчас идут активные работы, строители намерены в месяц возводить по шесть этажей на небоскрёбах. Масштабный проект создают по нацпроекту «Молодёжь и дети», он рассчитан на четыре тысячи студентов, преподавателей и учёных.
Вместо кабины с рычагами – огромный джойстик. Нажимая на его кнопки, Фарид Абдуллин дистанционно регулирует платформу на гидроподъёмнике, чтобы строители могли смонтировать фасад. Таким способом мужчина помогает поднимать рабочих на высоту до 45 метров.
Фарид Абдуллин, как и его коллеги, заняты строительством межвузовского кампуса. Работают семь башенных кранов, задействовано более 30 единиц техники. Темпы возведения семи небоскрёбов с наступлением тёплой погоды намерены увеличить. Два из них уже завершены, там делают кровлю. По проекту самая высокая башня будет 29-этажной, сейчас приступили к 18-му.
Параллельно рабочие внутри занимаются отделкой помещений, возводят перегородки, проводят инженерные сети, оборудуют вентиляционные системы.
Кампус возводят по нацпроекту «Молодёжь и дети», он рассчитан на четыре тысячи студентов, преподавателей и учёных. К разработке привлечены архитекторы из нашей республики. Главная цель – создать хорошие условия не только для учёбы и ведения научной деятельности, но и для комфортной жизни. В комплексе предусмотрен и детский сад для молодых семей.
Внутри периметра стилобатной части кампуса для студентов организуют досуг: оборудуют прогулочные зоны, площадки для занятий спортом, кафе и места отдыха, а также сцену для проведения концертов. Причём следить за всеми крупными событиями молодые люди смогут изнутри, в том числе из своих комнат.
Глава Башкортостана призвал молодых жителей республики и учащихся колледжей рассматривать уфимские вузы для поступления. Особенно те, которые вошли в федеральную программу «Приоритет 2030» и являются резидентами кампуса.
Полностью сдать самый грандиозный проект для молодых учёных и студентов в Уфе планируют к концу этого года.