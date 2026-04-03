В Уфе презентовали книгу Ларисы Абдуллиной «Позывной «Башкир»

В Уфе состоялась презентация книги Ларисы Абдуллиной «Позывной «Башкир». Она посвящена судьбам участников специальной военной операции, мужеству защитников Отечества и силе духа их семей.
В мероприятии приняли участие представители исполнительных органов, общественных объедений республики, журналисты, а также родные и близкие героев. Присутствие матерей и жён защитников Родины придало встрече особую глубину. Их воспоминания и жизненные истории нашли отражение в книге.
Ее автор, народный поэт республики Лариса Абдуллина, отметила, что в основу легли реальные истории и журналистские материалы. Издание стало значимым вкладом в сохранение памяти о подвиге наших современников и важным свидетельством времени для будущих поколений.