В Уфе презентовали книгу Ларисы Абдуллиной «Позывной «Башкир»

В Уфе состоялась презентация книги Ларисы Абдуллиной «Позывной «Башкир». Она посвящена судьбам участников специальной военной операции, мужеству защитников Отечества и силе духа их семей.

В мероприятии приняли участие представители исполнительных органов, общественных объедений республики, журналисты, а также родные и близкие героев. Присутствие матерей и жён защитников Родины придало встрече особую глубину. Их воспоминания и жизненные истории нашли отражение в книге.