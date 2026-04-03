Дроновод из Башкирии уничтожил 27 гексакоптеров ВСУ

В феврале оператор FPV-дрона с позывным «Турок» уничтожил 27 гексакоптеров ВСУ. Об этом военкору БСТ Азату Садрееву сообщили в батальоне беспилотных систем.
«Турок» – один из опытных дроноводов, пишут в издании «Торатау». Раньше он поражал наземную технику, теперь переключился на воздушные цели и обучает новичков. Секрет успеха, по его словам, в изучении маршрутов, высоты полета противника и погодных условий.
Наблюдение с воздуха ведется круглосуточно. Штаб расположен под землей, рассказал начальник штаба батальона с позывным «Альф». Используются ночные дроны. Когда бойцы выходят на позиции, операторы в реальном времени корректируют маршрут, предупреждают об опасности и отслеживают обстановку на передовой.
Тем временем в Башкирии продолжается набор на контрактную службу в войска беспилотных систем. Сайт башбат.рф и горячая линия 122 теперь содержат актуальную информацию в том числе о главных преимуществах службы оператора БПЛА.
Жители Башкирии, желающие заключить контракт на оказание услуг в рамках СВО, могут задавать вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы по вопросам контрактной службы в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащих и членстве их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграме. Готовы разъяснить будущим бойцам условия службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в проведении отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).