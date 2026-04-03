В Уфе врачи извлекли у пациентки 7-килограммовую кисту

Сложную операцию провели хирурги Республиканского фтизиопульмонологического центра совместно с онкологами. Медики удалили гигантскую кисту яичника у молодой женщины, которое весило 7 кг.

Как сообщили в Минздраве, новообразование обнаружили во время плановой диспансеризации. Помимо кисты, у пациентки также выявили изменения в легких.

Кроме того, из-за эпидемиологических показаний операцию нельзя было проводить в гинекологическом отделении общего профиля. Вмешательство провели на базе фтизиопульмонологического центра, где объединили усилия специалистов двух учреждений.

В настоящий момент состояние женщины оценивается как удовлетворительное. Она уже получает необходимое лечение от туберкулеза и находится под наблюдением врачей.