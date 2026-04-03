Нефтяная компания Башкирии благоустроит три общественные территории

Компания «Башнефть» приступит к благоустройству центральных площадей сельских районов. В этом году преобразят общественные территории сразу в трёх муниципалитетах. Об этом на своих страницах в соцсетях написал глава региона. Радий Хабиров рассказал о партнёрских отношениях, направленных на социально-экономическое развитие Башкортостана.

С открытия ФОКа в Благовещенске прошло полгода, и за это время спорткомплекс стал едва ли не самым популярным местом города. Особенно востребованы тренажерный зал и бассейн. Более 300 жителей посещают центр на льготной основе. Физкультурно-оздоровительный центр построили при поддержке компании «Башнефть» в рамках соглашения о сотрудничестве с Башкортостаном. Стоимость всех работ и оснащения – 643 млн рублей.

Спорт – лишь одно из направлений. Благодаря сотрудничеству со спонсором большой вклад вносится в сферу здравоохранения. За последние месяцы сразу три медучреждения Уфы – Больница скорой медпомощи, а также ГКБ №13 и №21 – получили высокотехнологичное медицинское оборудование. Проводить диагностику и лечить пациентов стало проще, комфортнее, и самое главное, безопаснее.

По инициативе главы республики в районах и городах последовательно развиваются общественные пространства. Эта работа также ведётся в тесном взаимодействии с «Башнефтью». В Ишимбае при поддержке спонсоров провели капитальный ремонт площади Первооткрывателей. В Нефтекамске преобразилась территория перед кинотеатром «Октябрь», а также построена современная велопешеходная дорожка протяжённостью более 20 километров. Ну а проект с символичным названием «Ветер перемен» в Баймаке позволил создать на некогда безликой территории стильные зоны отдыха и удобные площадки для уличной торговли.

В этом году благоустроят общественные территории сразу в трёх муниципалитетах. В селе Аскино в порядок приведут центральную площадь с её фонтанами, тротуарами и освещением. В Ермекеево опять же в центре создадут универсальное пространство для жителей, украсив его арт-объектами, а в селе Калтасы в единую композицию свяжут площадь, прилегающие к ней аллею и Мемориал Памяти. Это позволит сделать территорию более функциональной.