В Башкирии на новом участке трассы М-12 за движением наблюдает ИИ

На новом участке М-12 за движением теперь наблюдает искусственный интеллект. Автоматическая система фиксирует инциденты и ситуации, в которых может понадобиться помощь специалистов. В первую очередь это сделано для безопасности. Впереди время отпусков и первый полноценный туристический сезон для нового участка трассы М-12, открытого в прошлом году. Трассу благоустроили объектами сервиса, АЗС, зонами отдыха, а также там курсируют аварийные комиссары, готовые оказать помощь.

Впечатления от поездки складываются не только во время движения, но и на остановках. На трассе М-12 оборудованы не просто АЗС, а многофункциональные зоны. Здесь водителям и пассажирам предоставляют широкий комплекс услуг.

В Башкортостане в последние годы развивается придорожный сервис. Работа идёт как с частными предпринимателями, так и с крупными федеральными сетями. Открытый в прошлом году участок М-12 притянул в Башкортостан дополнительный транспортный поток. Водители, которые раньше выбирали дороги в объезд республики, теперь едут по новому скоростному участку.

А вот здесь кроется самое интересное: помощь в случае поломки будет, просто формат новый, и не всё ещё о нём знают – аварийные комиссары. Сервис работает круглосуточно: специалисты патрулируют трассу. Вызвать аварийного комиссара можно, нажав на кнопку «SOS» в мобильном приложении «Автодор» или по короткому номеру *2323, как и сделал Ринат. Комиссары могут помочь с заменой колеса, запустить двигатель в случае севшего аккумулятора, помочь с мелким ремонтом или отбуксировать до ближайшего безопасного места.

Более того, автомобилисты на трассе М-12 никогда не остаются в одиночестве. За движением наблюдает искусственный интеллект и десятки специалистов во вспомогательном пункте управления. Каждые полтора километра установлены камеры видеонаблюдения. Система автоматически распознаёт, когда что-то пошло не так. На место остановки авто или обнаружения человека сразу отправляют комиссаров. Об этом даже оповестят и водителей через цифровые табло.