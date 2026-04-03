В Уфе провели инклюзивный фестиваль «Люди как люди»

В столице республики провели инклюзивный фестиваль «Люди как люди», посвящённый Всемирному дню распространения информации об аутизме. Мероприятие объединило детей, родителей и специалистов различных сфер. На площадках были организованы конкурсы, мастер-классы, ярмарка и выставка творческих работ.