В Уфе провели инклюзивный фестиваль «Люди как люди»

В столице республики провели инклюзивный фестиваль «Люди как люди», посвящённый Всемирному дню распространения информации об аутизме. Мероприятие объединило детей, родителей и специалистов различных сфер. На площадках были организованы конкурсы, мастер-классы, ярмарка и выставка творческих работ.
Все желающие могли пообщаться с психологами, логопедами, юристами, врачами и педагогами. Последние в рамках мероприятия продемонстрировали уникальные методики обучения особенных детей. Всего в конкурсе приняли участие представители десяти регионов России.