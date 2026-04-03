В Уфе ушёл из жизни народный поэт Башкирии Роберт Паль

Роберт Паль скончался 2 апреля после продолжительной болезни, не дожив до своего 88-летия всего несколько дней. Он широко известен в республике и за её пределами как автор многих поэтических книг, романов и повестей. Его хорошо знают и как талантливого переводчика башкирских произведений на русский язык.

Первые стихи Паля начали появляться в газетах ещё в 60-е годы, во времена его учёбы в Педуниверситете. В 1969-м он вступил в Союз писателей республики. Его первый поэтический сборник «Живые маки» увидел свет в Башкнигоиздате в 1964 году. Прощание с народным поэтом состоится 4 апреля в 12:30 по адресу Цветочная, 2А. Похоронят Роберта Паля на кладбище в селе Зубово.