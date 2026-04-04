Башкирию ждут температурные качели

Специалисты Башгидрометцентра представили прогноз погоды в республике на 4 и 5 апреля.
Сегодня, 4 апреля, пройдут небольшие дожди. Местами возможен туман. Ветер западный, днем на юге ожидаются порывы. Столбики термометров днем покажут от +13 до +18°С, на севере республики – до +8°С.
Завтра, 5 апреля, существенных осадков не прогнозируется. Ветер сохранит западное и юго-западное направление. Ночью температура воздуха опустится до 0, +5°С, а местами возможны заморозки до -5°С. Днем воздух прогреется до +10, +15°С, а на юге региона – до +20°С.