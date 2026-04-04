Сильный туман нарушил работу аэропорта Уфы

Из-за густого тумана, который окутал столицу Башкирии с вечера 3 апреля, работа аэропорта Уфы нарушена. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, прибытие и вылет многих самолетов переносятся.

По данным онлайн-табло, в настоящее время задерживаются рейсы из Уфы в Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань. Также задерживается прибытие самолетов из Казани, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.