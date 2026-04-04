В Башкирии за сутки поступило 16 сообщений о половодье

В Центр обработки вызовов Системы-112 за прошедшие сутки поступило 16 сообщений, связанных с весенним половодьем. На контроле находятся 15 ситуаций в 11 муниципальных образованиях.
Как сообщили в Госкомитете РБ по ЧС, ограничено движение на 7 участках дорог. Это Белорецкий, Иглинский, Кугарчинский, Чишминский и Мечетлинский районы, а также два участка в ГО г. Уфа.
Подтоплены 6 мостов – в Бакалинском, Бижбулякском, Стерлитамакском (два моста), Кармаскалинском и Баймакском районах.
Зафиксировано два случая подтопления 86 придомовых территорий в Уфе в связи с подъемом реки Юрмаш (СНТ «Юрмаш», СНТ «Рябинушка», СНТ «Авангард») и подтопление 17 приусадебных участков в Коллективном саду № 18 на остановке ОАО УМПО в связи с подъемом реки Шугуровка.
Наибольшие подъёмы уровня воды отмечаются:
– на реке Уфе у посёлка Шакша, ГО г. Уфа, динамика уровня воды за сутки +69 см, текущий уровень 434 см, выход реки на пойму 830 см;
– на реке Белой у Монумента Дружбы в Уфе, динамика уровня воды за сутки +58 см, текущий уровень 463 см, выход реки на пойму 600 см;
– на реке Дема у деревни Бочкаревка Чишминского района, динамика уровня воды +49 см, текущий уровень 383 см, выход реки на пойму 520 см;
– на реке Уршак у села Булгаково Уфимского района, динамика уровня воды за сутки +41 см, текущий уровень 391 см, неблагоприятный уровень 612 см.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.