В Башкирии за сутки поступило 16 сообщений о половодье

В Центр обработки вызовов Системы-112 за прошедшие сутки поступило 16 сообщений, связанных с весенним половодьем. На контроле находятся 15 ситуаций в 11 муниципальных образованиях.

Как сообщили в Госкомитете РБ по ЧС, ограничено движение на 7 участках дорог. Это Белорецкий, Иглинский, Кугарчинский, Чишминский и Мечетлинский районы, а также два участка в ГО г. Уфа.