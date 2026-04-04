Более 1600 нарушений ПДД выявлено в Башкирии за сутки

Сотрудники Госавтоинспекции республики подвели итоги работы за минувшие сутки. За это время инспекторы выявили более 1600 нарушений ПДД.

От управления отстранен 41 нетрезвый водитель. Пятеро из них попались на пьяной езде повторно – теперь им грозит уголовная ответственность.

Кроме того, зафиксировано 38 случаев неправильной перевозки детей и 6 эпизодов, когда за руль сел водитель, лишенный прав.

ГАИ призывает граждан не оставаться равнодушными. Если вы видите, что пьяный водитель садится за руль, сообщите по телефону доверия МВД по РБ: 8-347-272-32-92 или в чат-бот @GIBDDRB_02bot.