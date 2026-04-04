Весна в Башкирии удивила редким цветением

Аномальная жара в республике вызвала раннее цветение растений, занесенных в Красную книгу. Так, на территории национального парка «Башкирия» расцвели прострелы, лапчатка и гусиный лук, или гагея.

Находкой стал прострел раскрытый, или сон-трава. Этот хрупкий цветок с нежным опушением числится в Красной книге региона. Раннее пробуждение делает растение уязвимым перед возвратными заморозками и любителями «первоцветов».