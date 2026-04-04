В Уфе задержали 22-летнего мотоциклиста без прав

На днях во время несения службы внимание сотрудников ГАИ Уфы привлек мотоцикл «Рейсер Шторм» без государственных регистрационных знаков под управлением 22-летнего водителя.

Выяснилось, что у молодого человека отсутствует категория «А», разрешающая управление мотоциклом, а само транспортное средство не зарегистрировано в установленном порядке.

На водителя составлены административные материалы за управление транспортным средством без прав, за езду без мотошлема, за управление незарегистрированным мотоциклом и за отсутствие полиса ОСАГО.

Мотоцикл помещен на спецстоянку.