Башкирия участвует в форуме этноспорта в Турции

Представители делегации Башкортостана участвуют в VIII Международном форуме этноспорта в Турции по поручению главы республики. Вице-премьер правительства, министр спорта Руслан Хабибов поделился опытом региона с зарубежными коллегами в вопросе популяризации проведения крупных соревнований по национальным видам спорта: куреш, борьба на поясах, конные состязания, стрельба из лука. Ими занимаются свыше 60 тысяч жителей.