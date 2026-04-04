Задержки авиарейсов и температурные качели: в Башкирии ожидается сильный туман

В Башкортостане вновь прогнозируется сильный туман: МЧС России выпустило предупреждение. Неблагоприятные погодные условия продлятся до 5 апреля. На отдельных участках видимость ухудшится до 500 метров. По прогнозам синоптиков, столбики термометров в республике опустятся ночью до -3, при этом днём потеплеет до +17 градусов.

Автолюбителям стоит соблюдать дистанцию, проверить автомобиль: фары, противотуманные огни и стеклоочистители должны работать без сбоев. В тумане пешеходов и велосипедистов сложнее заметить, поэтому стоит быть внимательнее и осторожнее на перекрёстках и переходах.