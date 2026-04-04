В Башкирии все гидротехнические сооружения готовы к пропуску большой воды

Все гидротехнические сооружения в республике готовы к пропуску большой воды. Об этом заявил министр природопользования и экологии Башкортостана. Сейчас продолжается набор чаши водных объектов. К примеру, на Юмагузинском водохранилище до верхней отметки не хватает ещё 19 метров.

Строительство Юмагузинского водохранилища полностью завершилось в 2007 году. Именно тогда начал здесь трудиться Марат Хасанов. И тот год, говорит ведущий гидротехник, был самым полноводным и тяжёлым в плане пропуска большой воды.

Много было воды и в 2016 году, а вот текущий год, по наблюдениям опытного гидротехника, не должен чем-то удивить. Чашу водохранилища заранее подготовили, спустив уровень воды на минимальную отметку до 225 метров Балтийской системы.

На сегодняшний день уровень верхнего бьефа достиг отметки в 241 метр, ещё остаётся набрать 19. А это значит, что проблем со сдерживанием большой воды не будет. И одну из основных своих функций – срезку высоких половодий весной – водохранилище выполнит, уверены здесь.

Юмагузинское водохранилище на сегодня выполняет три функции, при этом выработка электроэнергии – не основная. Главное предназначение стратегического объекта – обеспечение полноводности реки Белой в среднем течении.

Для этого и строилось пару десятков лет назад гидротехническое сооружение, чтобы в маловодные и засушливые летние периоды водозаборы таких городов, как Ишимбай, Мелеуз, Салават и Стерлитамак, могли продолжать устойчиво работать. Ну и вторая важнейшая функция, как и у остальных подобных объектов, – регулирование уровня рек во время половодья.