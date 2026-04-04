В Башкирии началась профилактика птичьего гриппа

В Башкортостане началась профилактика птичьего гриппа. В частные подворья и на птицефабрики поступает новая вакцина, которая способна защитить поголовье от опасного вируса. Почему прививка особенно актуальна сейчас, сколько она стоит и какую угрозу несёт даже низкопатогенный штамм – в нашем сюжете.

Опасность птичьего гриппа как нельзя лучше иллюстрирует печальный опыт: три года назад на птицефабрике под Уфой произошла вспышка. Тогда, чтобы остановить распространение заразы, пришлось уничтожить всё поголовье, а это – тысячи птиц. Экономический ущерб исчислялся миллионами, а производство восстанавливается до сих пор.

Риск потерять всё одномоментно высок и для частных подворий. Объёмы здесь не промышленные, зато шанс подхватить вирус выше, ведь домашние куры ходят на свободном выгуле и чаще взаимодействуют с дикими птицами.

И всё же надеяться на авось не стоит. Единственный способ хоть как-то обезопасить птицу от смертельного вируса – вакцинация. Её в Башкортостане проводят уже несколько лет. Сейчас в гражданский оборот поступила первая партия прививки против гриппа птиц H9N2. Её разработчик – Федеральный центр охраны здоровья животных.

Препарат создан на основе актуальных для территорий России штаммов и предназначен для профилактики заболевания. По заверениям производителя, вакцина формирует устойчивый иммунитет у кур через 3-4 недели после однократного введения, обеспечивая защиту на девять месяцев.

Птичий грипп – сезонное заболевание. Его основные переносчики – дикие птицы, которые распространяют вирус во время миграции. При этом для них он не смертелен, в отличие от домашних пернатых. Для инфицирования вовсе необязателен прямой контакт.

После негативного опыта на птицефабриках региона ужесточили контроль. На территориях запрещена посторонняя техника, а сотрудники проходят через дезбарьеры, чтобы из грязной зоны попасть в чистую.