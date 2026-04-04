В Башкирии пройдёт ярмарка вакансий «Работа России. Время возможностей»

В Башкортостане пройдёт региональный этап Всероссийской ярмарки вакансий «Работа России. Время возможностей». Это масштабное мероприятие, которое начнётся 15 апреля в Белебее и Нефтекамске, а на следующий день продолжится в Бакалинском, Буздякском и Салаватском районах. А уже 17 апреля – основной день ярмарки.
По всей республике будут работать 60 площадок, главная развернётся в Уфе, в конгресс-холле «Торатау». Карьерные специалисты проведут индивидуальные консультации, эксперты помогут определить точки роста, подберут варианты трудоустройства с учётом жизненной ситуации.
Вакансии представят 450 предприятий республики. Будет работать зона профтестирования, а для школьников пройдут профориентационные мастер-классы. На площадке будут представлены все современные возможности службы занятости.