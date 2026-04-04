Жительница Уфы смогла развить собственное дело благодаря господдержке

Предпринимательница Дарья Толстикова обратилась в кадровый центр «Работа России». Там девушке предложили подать документы на получение адресной социальной помощи на основании социального контракта. Денежная поддержка выделяется на поиск работы, обучение или открытие своего дела. Дарья занимается производством свечей ручной работы. Субсидия помогла вывести бизнес на новый уровень.

А пока есть время услышать историю Дарьи. Первое производство свечей она развернула у себя на кухне. Домашнюю обстановку стала вытеснять рабочая. Тогда стала ясно: нужна своя мастерская. Дарья сняла помещение, но для масштабирования были необходимы средства. Начинающей предпринимательнице предложили подать заявку на получение АСПК – с Дарьей связалась куратор от центра «Работа России».

Чтобы производство выросло, были необходимы воскоплав большого размера, лазерный гравер, мебель. После защиты бизнес-плана комиссия одобрила поддержку на 350 тысяч рублей.

Новые масштабы мастерской позволили брать заказы от крупных организаций, выйти на маркетплейсы. Сейчас у неё несколько линеек свечей. Одна из последних – изделия в народном стиле. А для любителей вселенной Гарри Поттера Дарья создаёт изделия с толикой магии.

И мастерская Дарьи как раз об этом: это уже не только производственная площадка, а творческое пространство, объединяющее людей. Здесь она проводит мастер-классы как для взрослых, так и для малышей. Дарья также стала другом благотворительной организации «Будь всегда рядом», помогающей особенным детям.