Научный журналист Алексей Паевский провёл лекцию в Геномном центре Уфы

Науку
важно не упрощать, а делать достоверной и доступной широкой аудитории. Об этом
рассказал в Уфе автор нескольких тысяч статей и заметок, научный журналист Алексей
Паевский. В качестве редактора он сотрудничал и сотрудничает с такими
изданиями, как «Вокруг Света», Discovery, «Наука и жизнь». На своих
мастер-классах призывает писать о сложном интересно. Лекции Паевского и
заместителя научного руководителя Центра физики и математики по коммуникациям
Райфы Битковой стали одним из этапов Лектория НОЦ – цикла встреч с известными
популяризаторами науки.
Просто
и понятно о науке: такую задачу ставят себе в лектории Евразийского
научно-образовательного центра мирового уровня. И специально для этого
несколько раз в месяц организуют научно-популярные лекции, попасть на которые
могут все желающие.
Один
из таких спикеров – научный журналист Алексей Паевский. В Уфу приехал
специально, чтобы прочитать лекцию в Геномном центре. Говорили о том, как
повседневные привычки влияют на здоровье и продолжительность жизни.
Для каждого человека важно строить
более-менее правильную картину мира, используя научную картину мира проще, и
безопасно жить в этом мире.Алексей Паевский, главный редактор портала neuronovosti.ru, научный журналист, популяризатор науки
В
зале – студенты, преподаватели уфимских вузов и молодые учёные. Для них эта
встреча не просто научпоп, но ещё и возможность прокачать навыки говорить
интересно о самых сложных темах.
Хоть я и учусь на инженера, но из
этой лекции мне всё понятно, всё ясно и довольно информативно.Эрик Бикмаев, студент четвёртого курса инженерного факультета Уфимского университета науки и технологий
Популяризация науки, будь то
биологической, генетической или любой другой, – это очень важный аспект.Мурат Джаубермезов, старший научный сотрудник лаборатории популяционной и медицинской генетики Уфимского университета науки и технологий
Действенный инструмент для того,
чтобы не просто человеку узнать самому что-то новое, но и для того, чтобы
привлечь в науку молодое поколение.Роман Кулешов, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики физической культуры и спорта БГПУ имени М. Акмуллы, председатель клуба молодых учёных Евразийского НОЦ
О
том, как продвигать научные проекты, говорили и на другой площадке лектория
НОЦ. Тема сложная, но очень важная для аудитории – продвижение научных
проектов.
Мы довольно много ездим по стране с
целью обмена опытом, практиками в части продвижения научных брендов, и
Республика Башкортостан является в этом смысле, в этой повестке, одним из
лидеров регионов.Райфа Биткова, заместитель научного руководителя Национального центра физики и математики по коммуникациям, продюсер проекта «Время науки»
Такие лекции дают возможность понять,
куда можно дальше двигаться и в какие сферы, в какие вузы поступать.Арсен Ахьяруллин, студент четвертого курса Уфимского университета науки и технологий по направлению «Материаловедение и технологии материалов»
С
2022 года в лектории НОЦ выступили более 40 спикеров из ведущих научных центров
страны. Такой обмен опытом – это часть системной работы в рамках Десятилетия
науки и технологий в России.
Мы привозим в регион и даём
возможность познакомиться и пообщаться с известными учёными из зарубежья, с
известными популяризаторами науки.Наталия Латыпова, директор управляющей компании Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня
Сегодня
Евразийский НОЦ – точка сборки, через которую строят взаимодействие между
наукой, образованием и бизнесом в Башкортостане. Ведь основная задача –
формирование междисциплинарной среды для молодых специалистов и новых открытий.