Научный журналист Алексей Паевский провёл лекцию в Геномном центре Уфы

Науку важно не упрощать, а делать достоверной и доступной широкой аудитории. Об этом рассказал в Уфе автор нескольких тысяч статей и заметок, научный журналист Алексей Паевский. В качестве редактора он сотрудничал и сотрудничает с такими изданиями, как «Вокруг Света», Discovery, «Наука и жизнь». На своих мастер-классах призывает писать о сложном интересно. Лекции Паевского и заместителя научного руководителя Центра физики и математики по коммуникациям Райфы Битковой стали одним из этапов Лектория НОЦ – цикла встреч с известными популяризаторами науки.

Просто и понятно о науке: такую задачу ставят себе в лектории Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня. И специально для этого несколько раз в месяц организуют научно-популярные лекции, попасть на которые могут все желающие.

Один из таких спикеров – научный журналист Алексей Паевский. В Уфу приехал специально, чтобы прочитать лекцию в Геномном центре. Говорили о том, как повседневные привычки влияют на здоровье и продолжительность жизни.

Для каждого человека важно строить более-менее правильную картину мира, используя научную картину мира проще, и безопасно жить в этом мире.

Алексей Паевский, главный редактор портала neuronovosti.ru, научный журналист, популяризатор науки
В зале – студенты, преподаватели уфимских вузов и молодые учёные. Для них эта встреча не просто научпоп, но ещё и возможность прокачать навыки говорить интересно о самых сложных темах.

Хоть я и учусь на инженера, но из этой лекции мне всё понятно, всё ясно и довольно информативно.

Эрик Бикмаев, студент четвёртого курса инженерного факультета Уфимского университета науки и технологий

Популяризация науки, будь то биологической, генетической или любой другой, – это очень важный аспект.

Мурат Джаубермезов, старший научный сотрудник лаборатории популяционной и медицинской генетики Уфимского университета науки и технологий

Действенный инструмент для того, чтобы не просто человеку узнать самому что-то новое, но и для того, чтобы привлечь в науку молодое поколение.

Роман Кулешов, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики физической культуры и спорта БГПУ имени М. Акмуллы, председатель клуба молодых учёных Евразийского НОЦ
О том, как продвигать научные проекты, говорили и на другой площадке лектория НОЦ. Тема сложная, но очень важная для аудитории – продвижение научных проектов.

Мы довольно много ездим по стране с целью обмена опытом, практиками в части продвижения научных брендов, и Республика Башкортостан является в этом смысле, в этой повестке, одним из лидеров регионов.

Райфа Биткова, заместитель научного руководителя Национального центра физики и математики по коммуникациям, продюсер проекта «Время науки»

Такие лекции дают возможность понять, куда можно дальше двигаться и в какие сферы, в какие вузы поступать.

Арсен Ахьяруллин, студент четвертого курса Уфимского университета науки и технологий по направлению «Материаловедение и технологии материалов»
С 2022 года в лектории НОЦ выступили более 40 спикеров из ведущих научных центров страны. Такой обмен опытом – это часть системной работы в рамках Десятилетия науки и технологий в России.

Мы привозим в регион и даём возможность познакомиться и пообщаться с известными учёными из зарубежья, с известными популяризаторами науки.

Наталия Латыпова, директор управляющей компании Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня

Сегодня Евразийский НОЦ – точка сборки, через которую строят взаимодействие между наукой, образованием и бизнесом в Башкортостане. Ведь основная задача – формирование междисциплинарной среды для молодых специалистов и новых открытий.

