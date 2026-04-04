В бывшем женском монастыре Уфы спустя почти 100 лет прошли богослужения

В Уфе спустя почти 100 лет на территории бывшего женского монастыря снова зазвучали колокола и молитвы. Богослужения в здании церкви Александра Невского провёл митрополит республики Филарет. Ранее на этом месте хотели возвести жилой дом, но работы остановили из-за найденного старинного кладбища.

Это двухэтажное здание на улице Сочинской вряд ли привлечёт внимание уфимцев и гостей столицы, если, конечно, их целью не являются памятники или шурупы – ведь именно такие вывески красуются на фасаде. Но не так давно среди них появилась ещё одна, куда более примечательная – Благовещенский монастырь, а ниже надпись: «Храм открыт».

Колокольный перезвон и православные молитвы зазвучали здесь впервые почти за 100 лет. А ведь в конце XVI века это здание возводилось как мужской монастырь – первый в Южноуральском регионе. В 1764 году его закрыли, но спустя годы, в эпоху Николая I, это место снова обрело статус святой обители. Правда, монастырь был уже женский – Благовещенский. Всего история насчитывает пять храмов, что в те или иные времена располагались на этой территории.

А вот самая молодая среди святынь – Иверская церковь. Она была возведена в конце XIX века и с востока примыкала к Александро-Невской. К слову, эти здания можно увидеть в Уфе сегодня. Богослужения в Иверском храме проходят и сегодня, раз в пару месяцев. Правда, со временем здесь многое изменилось. Например, в советские годы здесь построили перекрытия – добавили таким образом ещё один этаж.

Краеведы монастырский комплекс называют «жемчужиной региона», однако вот уже несколько лет он находится под угрозой исчезновения. В 2024 году здесь уже начинали строить жилые дома, причём буквально на костях. Во время работ были обнаружены человеческие захоронения. По словам историков, здесь покоятся настоятели, священники, монахи и трудники монастыря, а также местные дворяне, купцы и выдающиеся жители города. Общественный резонанс позволил приостановить работы, но пока только временно.

Сохранить и восстановить святыню общественники и религиозные деятели стараются всеми силами. С этой целью неравнодушные уфимцы обращаются не только в различные инстанции, но и к самому Творцу, надеясь с Божьей помощью добиться справедливости.