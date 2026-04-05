В Башкирии пройдут дожди и похолодает до -5°С

Синоптики Башгидрометцентра сообщили прогноз погоды на два дня.

Сегодня, 5 апреля, в республике существенных осадков не предвидится. Ветер умеренный, юго-западный, местами порывистый. Днем столбики термометров покажут от +12 до +17 градусов.

В понедельник, 6 апреля, характер погоды изменится. Ночью ожидаются дожди. Ветер сохранит юго-западное направление. Температура воздуха ночью составит от 0 до +5 градусов, при прояснениях возможно похолодание до -5 градусов. Днем воздух прогреется до +10, +15 градусов.