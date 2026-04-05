В Башкирии пожарные спасли 6 человек из задымленного подъезда

Вечером 4 апреля в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме на проспекте Комсомольском в Нефтекамске. Как сообщили в региональном МЧС, задымление произошло в одном из подъездов.

Пожарные прибыли на место происшествия через 3 минуты после вызова. В одной из квартир огонь повредил домашнее имущество, стены и потолок оказались сильно закопчены.

Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников МЧС из опасной зоны спасатели вывели 6 человек, в том числе мужчину из горящей квартиры. Еще 10 жильцов успели покинуть здание самостоятельно до прибытия пожарных.

В настоящее время причины случившегося устанавливаются.