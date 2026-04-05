В районе Башкирии пожар унес жизни двух человек

В ночь на 5 апреля в экстренные службы поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Тукаево Аургазинского района на улице Заречной. Как сообщили в региональном МЧС, к моменту прибытия первых подразделений бревенчатый дом размером 7х7 м был уже охвачен огнем.
Во время тушения и разбора конструкций спасатели обнаружили тела двоих погибших. Один из них – 62-летний мужчина. Личность второго устанавливается.
На месте работали сотрудники МЧС России, а также добровольные пожарные команды Тукаевского и Батыровского сельсоветов.
Все обстоятельства трагедии устанавливаются.
