55 человек эвакуированы при пожаре в Башкирии

Вечером 4 апреля загорелось здание бытового обслуживания на улице Точисского в Белорецке. К приезду пожарных на втором этаже кирпичного строения уже полыхал огонь. Повреждены три помещения.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Звено газодымозащитной службы МЧС России вывело из опасной зоны 25 человек, среди которых двое детей. Еще 30 человек, в том числе один ребенок, эвакуировались самостоятельно до прибытия огнеборцев.