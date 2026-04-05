55 человек эвакуированы при пожаре в Башкирии

Вечером 4 апреля загорелось здание бытового обслуживания на улице Точисского в Белорецке. К приезду пожарных на втором этаже кирпичного строения уже полыхал огонь. Повреждены три помещения.

Фото №1 - 55 человек эвакуированы при пожаре в Башкирии

Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Звено газодымозащитной службы МЧС России вывело из опасной зоны 25 человек, среди которых двое детей. Еще 30 человек, в том числе один ребенок, эвакуировались самостоятельно до прибытия огнеборцев.

На месте работали сотрудники МЧС России, пожарные села Абзаково и подразделение Белорецкого металлургического комбината.

Причину возгорания предстоит выяснить.

Фото: МЧС по РБ.

