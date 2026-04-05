Трое жителей Башкирии попались на поддельных правах

За последние дни в республике зафиксировали несколько случаев использования поддельных водительских удостоверений. Бдительность сотрудников Госавтоинспекции помогла выявить нарушителей.
Так, в Ишимбае остановили 21-летнего водителя «Фольксваген Поло». Предъявленные им права числились за другим человеком, а настоящего удостоверения мужчине не выдавали. В Янауле 39-летний местный житель на «Ладе Гранте» также показал инспекторам фальшивые права. В Дуванском районе 43-летний мужчина попытался забрать машину со спецстоянки по поддельным документам.
По всем фактам решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы.
Видео: ГАИ РБ.