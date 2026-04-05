Серые журавли из Красной книги станцевали в Башкирии

В Зианчуринском районе очевидцам удалось заснять уникальный танец журавлей. Видеозаписью поделились в соцсетях администрации Главы республики.
Весной у журавлей начинается брачный сезон, и в это время они часто исполняют свои завораживающие танцы. Интересно, что танцевать может как одна пара, так и сразу несколько пар одновременно.
Серый журавль – редкий вид, занесенный в Красную книгу. Эти птицы моногамны и создают пары на всю жизнь. Общаются они с помощью характерного громкого курлыканья.
К сожалению, численность серых журавлей в мире постоянно снижается. Международные организации сегодня активно работают над сохранением популяции этих редких птиц.
Видео: тг-канал «Башкортостан сегодня».