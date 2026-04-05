В Башкирии на контроле находятся 17 паводковых ситуаций

Аномальное тепло в Башкортостане продолжается. Паводковая обстановка в регионе мониторится с повышенным вниманием. Сейчас на контроле находится 17 ситуаций в 12 муниципалитетах. И хотя подтопленных жилых домов нет, вода тем не менее добралась до садовых товариществ. Как в регионе встречают паводок?

Такие сообщения услышали жители садовых товариществ. Благо, эвакуация не потребовалась. Тем не менее более 80 участков оказались в воде. Ринат Гильмутдинов встретил стихию с лопатой в руках – так он помогает воде уйти быстрее. В его СНТ «Рябинушка» и соседних товариществах дворы превратились в полосу препятствий – без резиновых сапог не пройти.

Всего в этой части города расположено 11 садоводческих товариществ. Спасатели для их защиты возвели насыпь и расчистили русло реки, чтобы не дать воде выйти из берегов. Когда уровень Юрмаша резко пошел вверх, на лед вывели экскаватор, чтобы ликвидировать опасный затор.

Людей заверили: паниковать не стоит. В школе развернут пункт временного размещения, а группировка сил останется рядом, готовая прийти на помощь в любую минуту.

Все гидротехнические сооружения региона готовы к пропуску большой воды. На Юмагузинском водохранилище чашу подготовили заранее, спустив уровень воды до минимальной отметки. До верхней границы остается еще 19 метров.

Водохранилище выполняет три задачи, и выработка электроэнергии – далеко не главная из них. Стратегический объект построили, чтобы регулировать уровень Белой и обеспечивать водой города в засушливое лето, а весной – срезать пики половодья.

За ситуацией следят и с воздуха. Вертолет Ка-32 на прошлой неделе пролетел над Белой, Инзером, Авзяном и акваториями Нугушского и Юмагузинского водохранилищ. На этой винтокрылую машину можно было наблюдать над Симом, Зилимом, Ай, Юрюзанью и рекой Уфой.