Башкирия отправила в зону СВО 175-й гумконвой

От детских писем до автомобилей повышенной проходимости. Башкортостан направил на территорию спецоперации юбилейный, 175-й гуманитарный конвой. Комплектование организовано силами государственных и общественных организаций, предпринимателей, волонтеров.
Самое время подвести предварительные итоги. За всё время бойцам была оказана гумпомощь на сумму более 4 млрд рублей. Согласно статистическим данным, на передовую передано более 11 с половиной тысяч дронов – большая их часть произведена в регионе. Планируется усилить поставки радиоэлектронных систем, высокотехнологичного оборудования и современной экипировки.