Индексация выплат и новые правила кредитования: что меняется для россиян в апреле

С 1 апреля вступили в силу сразу несколько важных нововведений. Оформить кредит теперь стало сложнее: банки ужесточили требования к заемщикам. А вот заселиться в отель, наоборот, проще. Изменения коснулись и социальной сферы: выросли пенсионные выплаты. Обо всем по порядку – в нашем обзоре.

Сегодня цифровизация – неотъемлемая часть нашей жизни, меняющая все ее аспекты. Первого апреля новшества коснулись и путешественников: теперь для заселения в гостиницу, пансионат или глэмпинг необязательно предоставлять паспорт. Если отель подключён к единой биометрической системе, достаточно приложения «Госуслуги». Получить ключи от номера отныне можно и с помощью водительского удостоверения.

Если в данной сфере всё стало проще, то в финансовом секторе наоборот. Теперь при оформлении кредита банки и микрофинансовые организации будут учитывать только официальные документы.

Первоапрельские изменения коснулись и социальной сферы. Так, пенсии некоторых категорий россиян выросли почти на 7 процентов. Речь об участниках боевых действий, ветеранах Великой Отечественной войны, детях, потерявших кормильца, а также пострадавших от радиационных катастроф. Кроме того, на повышенные выплаты могут рассчитывать пенсионеры старше 80 лет и инвалиды первой группы. В регионе изменения затронут более 104 тысяч жителей. Писать какие-либо заявления для индексации не надо.

Изменения произошли и в стоимости ОСАГО, а именно в коэффициенте бонус-малус – это показатель безаварийного вождения. Если по вине водителя за год не было ДТП‚ полис для него подешевеет‚ если были – подорожает.

Что касается сферы здравоохранения, то с 1 апреля в России расширили программу неонатального скрининга младенцев. Теперь стало возможным выявить на ранних стадиях еще два заболевания. Они относятся к наследственным нарушениям обмена веществ и без ранней диагностики могут привести к тяжёлым поражениям нервной системы.