Ямочный ремонт и ограничения для большегрузов: в Башкирии приводят в порядок дороги

С 1 апреля в Башкортостане ввели ограничение для движения большегрузных машин на трассах регионального и межмуниципального значения. Общая масса не должна превышать шести тонн. За этим внимательно следят инспекторы на пунктах весового контроля. Также в республике запускают асфальтобетонные заводы, что позволило перейти к активной фазе ямочного ремонта горячей смесью. Впрочем, не исключено, что скоро состав привычного нам асфальта может измениться. Ученые Уфимского нефтяного университета предложили добавлять в него переработанный пластик. О том, как новые технологии и строгие штрафы помогут продлить жизнь дорогам, – в нашем сюжете.

После нанесения битума и горячей смеси поверхность выравнивают виброплитой, и от ямы не остаётся и следа. Так ремонтируют участок региональной трассы Чишмы – Аксёново – Киргиз-Мияки.

Трасса является дорогой регионального значения протяженностью 37 километров. Процесс ямочного ремонта заключается в том, что подъезжаем и осматриваем ремонтную яму, очерчиваем контуры, вырезаем фрезой. Эдуард Зулькарнаев, главный инженер Чишминского дорожного ремонтно-строительного управления

Во многих районах республики уже на полную мощность работают асфальтобетонные заводы. Их порядка 50 – запускают постепенно. Благодаря модернизации предприятия в Чишминском районе его производительность выросла до 80 тонн продукции в час.

Занимаемся ремонтом дорог еще как в прошлом году в Буздякском районе, ранее занимались в Уфе и Уфимском районе, Кушнаренковском районе – география большая. По объемам у нас небольшой объем ямочного ремонта. Халил Бикмеев, начальник Чишминского дорожного ремонтно-строительного управления

А вот в Уфе из-за ранней весны сезон ямочного ремонта стартовал уже 23 марта. На одном из предприятий столицы применяют еврофракции щебня. Смесь выдерживает 300 циклов замораживания и оттаивания.

На данный момент у нас отгружается Калининский МБУ, отгружаем горячую асфальтобетонную смесь типа «А». Смесь эта достаточно хорошо себя зарекомендовала: она выдерживает тяжелые нагрузки при эксплуатации, количество трафика растёт. Артур Рафиков, генеральный директор дорожного ремонтно-строительного управления-1

Главное ограничение весны: помимо проверки документов и содержимого, инспекторы Ространснадзора и центра организации дорожного движения следят за весом грузовиков. Он не должен превышать шести тонн. За нарушения – эвакуация транспорта и штрафы до полумиллиона рублей на должностных и юрлиц. Исключение сделали для перевозчиков лекарств, продуктов, животных, техники для сельхозработ и ликвидации ЧС – их наказывать рублем не будут.

У нас в республике работают комплексы автоматической фото- и видеофиксации, которые объезжают некоторые нерадивые перевозчики. Мы работаем над тем, чтобы не объезжали, ежегодно устанавливаем специальные посты, то есть делаем заградительные мероприятия, чтобы проезд был затруднён. Любовь Минакова, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан

Ямы и колеи образуются в том числе по вине водителей машин с перевесом. Дороги у села Мурсалимкино в Салаватском районе, а также в Ишимбайском и Гафурийском – яркое подтверждение. Ущерб от большегрузов в прошлом году оценили в 20 миллиардов рублей. Глава Башкортостана поручил разработать десятилетнюю стратегию защиты дорог от перегруженного транспорта, чтобы перевозчики понимали: ездить с нарушением будет невыгодно.

Для дорог нашей республики большой ущерб наносит транспорт, который возит грузы с нарушением допустимых размеров. От станций весового контроля мы в дорожный фонд республики собираем до миллиарда рублей. Мы бы этим не занимались – зачем нам ставить эти весовые контроли? Но не слышат нас, поэтому мы будем ставить передвижные станции весового контроля, и этот миллиард сразу идёт на «фонящие» дороги и, соответственно, возвращается на дороги. У нас нет самоцели штрафами людей измучить. Ездите нормально, и не будет штрафов. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Помимо принятия государственных мер, над сохранением дорог работают и учёные. Студенты и молодые учёные нефтяного университета разработали экологичную технологию производства асфальта с переработанным пластиком. Новый материал делает покрытие более прочным и долговечным со сроком годности от пяти лет. Выдерживает температурную нагрузку от -30 до +50 градусов. Разработка создана по федеральному проекту «Приоритет 2030». Над ней трудились около 20 человек. Исследователи говорят, что благодаря новшеству число ям и трещин на покрытии значительно сократится.

На данный момент при анализе размягчения битумного материала мы достигаем охлаждения до термостатирования до 4-6 градусов. Чтобы посмотреть, как будет вести себя битум в асфальтобетонном покрытии, то есть он будет размягчаться или же не будет этого делать, чтобы наши дороги были более стабильными и не поддавались размягчению при более высоких температурах. Софья Вишневская, учебный мастер кафедры технологии нефти и газа УГНТУ

Пока учёные ищут покупателей разработки, в стране впервые за 20 лет приняли ГОСТ на асфальт: для дорог, мостов и аэродромов. Документ ужесточает требования к температуре размягчения – не ниже 45-62 градусов. А также к качеству материалов. Государственный стандарт призван сократить частоту ремонтов.

Полимерно-битумные вяжущие свойства – вышел стандарт БПМВ, входит в один из компонентов верхнего слоя асфальта и обеспечивает до 3-4 лет увеличения срока эксплуатации асфальта. Появились семь показателей качества, и очень важный показатель – эластичность. Фанис Уметбаев, заместитель директора по развитию «ЦСМ им. А. М. Муратшина в Республике Башкортостан»