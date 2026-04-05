Ямочный ремонт и ограничения для большегрузов: в Башкирии приводят в порядок дороги

С 1 апреля в Башкортостане ввели ограничение для движения большегрузных машин на трассах регионального и межмуниципального значения. Общая масса не должна превышать шести тонн. За этим внимательно следят инспекторы на пунктах весового контроля. Также в республике запускают асфальтобетонные заводы, что позволило перейти к активной фазе ямочного ремонта горячей смесью. Впрочем, не исключено, что скоро состав привычного нам асфальта может измениться. Ученые Уфимского нефтяного университета предложили добавлять в него переработанный пластик. О том, как новые технологии и строгие штрафы помогут продлить жизнь дорогам, – в нашем сюжете.
После нанесения битума и горячей смеси поверхность выравнивают виброплитой, и от ямы не остаётся и следа. Так ремонтируют участок региональной трассы Чишмы – Аксёново – Киргиз-Мияки.
Во многих районах республики уже на полную мощность работают асфальтобетонные заводы. Их порядка 50 – запускают постепенно. Благодаря модернизации предприятия в Чишминском районе его производительность выросла до 80 тонн продукции в час.
А вот в Уфе из-за ранней весны сезон ямочного ремонта стартовал уже 23 марта. На одном из предприятий столицы применяют еврофракции щебня. Смесь выдерживает 300 циклов замораживания и оттаивания.
Главное ограничение весны: помимо проверки документов и содержимого, инспекторы Ространснадзора и центра организации дорожного движения следят за весом грузовиков. Он не должен превышать шести тонн. За нарушения – эвакуация транспорта и штрафы до полумиллиона рублей на должностных и юрлиц. Исключение сделали для перевозчиков лекарств, продуктов, животных, техники для сельхозработ и ликвидации ЧС – их наказывать рублем не будут.
Ямы и колеи образуются в том числе по вине водителей машин с перевесом. Дороги у села Мурсалимкино в Салаватском районе, а также в Ишимбайском и Гафурийском – яркое подтверждение. Ущерб от большегрузов в прошлом году оценили в 20 миллиардов рублей. Глава Башкортостана поручил разработать десятилетнюю стратегию защиты дорог от перегруженного транспорта, чтобы перевозчики понимали: ездить с нарушением будет невыгодно.
Помимо принятия государственных мер, над сохранением дорог работают и учёные. Студенты и молодые учёные нефтяного университета разработали экологичную технологию производства асфальта с переработанным пластиком. Новый материал делает покрытие более прочным и долговечным со сроком годности от пяти лет. Выдерживает температурную нагрузку от -30 до +50 градусов. Разработка создана по федеральному проекту «Приоритет 2030». Над ней трудились около 20 человек. Исследователи говорят, что благодаря новшеству число ям и трещин на покрытии значительно сократится.
Пока учёные ищут покупателей разработки, в стране впервые за 20 лет приняли ГОСТ на асфальт: для дорог, мостов и аэродромов. Документ ужесточает требования к температуре размягчения – не ниже 45-62 градусов. А также к качеству материалов. Государственный стандарт призван сократить частоту ремонтов.
Глава Башкортостана поручил ускорить работы по ремонту ям, которых уже насчитали более семи тысяч. Устранить их на региональных трассах планируют до 1 июня, а на дорогах местного значения – до 15 июня.