В Уфе проводят химико-технологический анализ памятника Салавату Юлаеву

В Башкортостане продолжают реставрацию памятника Салавату Юлаеву. Специалисты проводят химико-технологический анализ. После изучения пораженных участков эксперты определили методологию проведения работ по восстановлению объекта. За почти 60 лет на открытом воздухе монумент сильно обветшал. В прошлом году его сняли с постамента и отвезли в одну из уфимских мастерских. Параллельно приводят в порядок площадку, на которой он стоял. В Институте развития городов представили концепцию территории после комплексного обновления.

Памятник культурного наследия Башкортостана проходит один из важнейших этапов. Прежде чем приступать к работе, специалисты изучили каждый сантиметр рабочей поверхности. Важно определиться с правильным методом очистки. Поверхностные загрязнения памятника уберут механически, затем в ход пойдет химия – с помощью составов получится максимально бережно убрать старую краску. Ему обещают вернуть исторический темно-серый цвет.

Большую часть работы займет верхняя часть лошади. Повреждение настолько сильное, что прямо рядом со швом образовалась трещина – так называемый «порванный» чугун.

Памятник Салавату Юлаеву, подобно конструктору, состоит из более чем 60 отдельных элементов. И разбирали его в порядке, обратном историческому монтажу. Но вот один из них за годы был утрачен – медальон на груди коня. И реставраторам предстоит его вернуть.

Параллельно готовят площадку, куда вернется статуя. Чтобы понять состояние грунта под памятником, геологи пробурили у кургана три скважины и извлекли для изучения образец – керн. Затем геофизики измерят скорость и свойства горных пород, чтобы убедиться в безопасности работ.

Результаты экспертизы придут через месяц. Надземная часть – стилобат, обрамленный гранитными плитами, – находится в стабильном состоянии. Сейчас под особым вниманием экспертов уже фундамент. Это сваи, заглубленные на 14 метров.

О начале комплексной реставрации памятника Салавату Юлаеву глава республики Радий Хабиров объявил ещё 2 июня прошлого года. Тогда же проектная документация прошла госэкспертизу. Специалисты заменят повреждённые части нержавеющей сталью, восстановят конструкции и нанесут антикоррозийное покрытие.

Если бы мы это не сделали, то за нас бы сделала природа и негативные процессы – естественное старение памятника. Поэтому сейчас, слава богу, как говорится, мы начали эту работу. Вся республика за этим смотрит, у нас есть общественная комиссия, которая, мы договорились, сопровождает все этапы строительства. Поэтому план у нас такой: в октябре 2027 года, если каких-то чрезвычайных не будет изменений или чего-то неожиданного не откроется в состоянии памятника, ко Дню Республики должны открыть. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан