Башкирия вошла в топ-5 регионов по строительству нового жилья

В первом квартале в регионе начали строить полмиллиона квадратных метров жилья, что в два раза больше, чем в январе-марте 2025 года. Особенно активным оказался март, когда началось строительство 209 тыс. «квадратов» будущих квартир и индивидуальных домов. Рост семикратный к марту 2025-го.

Как поясняют эксперты, здесь сказался эффект низкой базы начала 2025 года, когда ставки были высокими, а спрос – слабым. В начале же этого года жители Башкирии активно разбирали остатки льготной ипотеки, и одновременно оживилась коммерческая ипотека. Правда, в основном это касалось рынка вторичной недвижимости.