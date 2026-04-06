УУНиТ вошел в число победителей конкурса Минобрнауки России

Уфимский университет науки и технологий вошел в число победителей конкурса Министерства науки и высшего образования России. Программа реализуется в рамках федерального проекта «Наука и кадры», благодаря которому студенты выпускного курса заключают целевые договоры с предприятиями.

Уже подписано 10 таких соглашений, в планах – еще 40. УУНиТ представил на конкурсе проект «Промышленные кадры: подготовка специалистов в области производственных технологий и оборудования». Как отмечают специалисты, совместный проект вуза с потенциальными работодателями способствует повышению производительности труда, ускорению импортозамещения и укреплению конкурентоспособности отечественных предприятий.