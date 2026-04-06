В Уфе стартуют съёмки короткометражки «Возвращение к корням»

В Уфе стартуют съёмки короткометражного фильма «Возвращение к корням». Лента адресована детям и подросткам. Это будет комедия с элементами фантастики, поскольку главные герои попадают в старинную деревню, они учатся общаться, дружить, взаимодействовать без телефонов и гаджетов.
На данный момент на кастинге отбирают юных артистов. Съёмки короткометражного фильма стартуют в конце мая и будут проходить в Белорецком районе. Организаторы говорят, что там подготовили декорации.
Длительность процесса составит месяц. Создатели киноленты отмечают, что хотят привлечь в фильм непрофессиональных актёров из числа детей. Из 100 человек планируют выбрать лишь десять.