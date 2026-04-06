В Башкирии осудили водителя, по вине которого погиб человек

В Мечетлинском районе перед судом предстал 41-летний местный житель, который стал виновником смертельной аварии.

В сентябре прошлого года мужчина в состоянии опьянения сел за руль «Лады Приора» и, нарушив скоростной режим и игнорируя запрещающие знаки, выехал на полосу встречного движения. Он допустил столкновение с экскаватором-погрузчиком. В аварии погиб пассажир легкового авто, а ещё один получил серьёзные травмы.