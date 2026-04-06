Радий Хабиров поручил в кратчайшие сроки устранить последствия атаки БПЛА в Уфе

Глава Башкортостана поручил в кратчайшие сроки устранить последствия атаки беспилотника на жилой дом в Уфе. Соответствующее поручение Радий Хабиров дал столичной администрации на оперативном совещании в правительстве. По словам главы республики, необходимо провести восстановительные работы.

Также Радий Хабиров поручил активизировать работы по устранению дорожных повреждений. В антирейтинге среди районов Уфы – Октябрьский, Кировский и Дёмский. Если брать по республике, больше всего ям в Туймазинском, Иглинском и Янаульском районах. Во всех муниципалитетах нужно навести и чистоту.