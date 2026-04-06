Радий Хабиров рассказал о самой большой стройке в Башкирии

Самая большая стройка в республике на сегодняшний день – возведение Межвузовского студенческого кампуса. Об этом на своих страницах в соцсетях рассказал Глава Башкортостана.

Радий Хабиров отметил важность проекта, от которого зависит востребованность нашей высшей школы у молодых людей, будущее науки. А значит, и будущее Башкортостана. Работа проводится по нацпроекту «Молодежь и дети», движения идут очень хорошими темпами: башни растут со скоростью три этажа в месяц. До декабря 2026 года строительство планируют завершить. Заселять кампус начнут в 2027-м.