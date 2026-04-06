В Уфе начались занятия в обновленном исламском колледже «Галия»

В Уфе после ремонта стартовали занятия в новом учебном корпусе исламского колледжа «Галия». Здание под медресе выделили около года назад. За это время благодаря средствам неравнодушных и благотворителей удалось полностью заменить полы, установить новые окна, обновить системы водоснабжения, отопления и электричества.

Также отреставрировали крышу и благоустроили прилегающую территорию. Кроме того, обновили и аудитории: закупили мультимедийное оборудование, обустроили спальные места для временного проживания обучающихся из дальних районов республики, а также столовую и места отдыха. В учреждении будут получать среднее профессиональное образование будущие религиозные деятели – имамы.