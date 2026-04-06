В Уфе начались занятия в обновленном исламском колледже «Галия»

В Уфе после ремонта стартовали занятия в новом учебном корпусе исламского колледжа «Галия». Здание под медресе выделили около года назад. За это время благодаря средствам неравнодушных и благотворителей удалось полностью заменить полы, установить новые окна, обновить системы водоснабжения, отопления и электричества.
Также отреставрировали крышу и благоустроили прилегающую территорию. Кроме того, обновили и аудитории: закупили мультимедийное оборудование, обустроили спальные места для временного проживания обучающихся из дальних районов республики, а также столовую и места отдыха. В учреждении будут получать среднее профессиональное образование будущие религиозные деятели – имамы.
Исламские образовательные учреждения республики ведут свою миссию еще с 1997 года. Это шесть заведений. Среди выпускников – тысячи имамов, преподавателей и переводчиков арабского языка служат обществу по всей России. И для получения качественного религиозного образования в Уфе – в одном из главных центров исламской культуры в стране – нужны хорошие условия. Поэтому здание под новый корпус колледжа выбрали исходя из месторасположения.