В Уфе стартовали показы творческой лаборатории режиссуры и драматургии

Сегодня в Уфе стартовали итоговые показы творческой лаборатории современной режиссуры и драматургии «Вчера и сегодня». Это совместный проект Русского драматического театра и Союза театральных деятелей республики и, по словам создателей, территория творческих поисков и экспериментов.

Показы для зрителей пройдут 6 и 7 апреля. Свои работы представят режиссеры Евгений Закиров, Дмитрий Егоров, Петр Незлученко и Галина Зальцман. У каждого из них свой творческий багаж и оригинальное видение. Поработать с труппой академического театра Уфы – прекрасная возможность для дальнейшего роста.