Министр торговли и услуг Башкирии Азат Аскаров удостоен медали «За трудовую доблесть»

Министр торговли и услуг республики ушёл в отставку. Азат Аскаров, возглавивший ведомство в феврале 2025 года, сложил с себя полномочия в связи с переездом на новое место работы в Москве. О кадровых перестановках Радий Хабиров объявил на оперативном совещании в правительстве.
Глава республики выразил признательность министру за многолетний добросовестный труд в управленческой команде Башкортостана и вручил Азату Аскарову медаль «За трудовую доблесть».
Радий Хабиров также сообщил, что в Минторг на должность первого замминистра переходит руководитель Представительства Башкортостана при Торгпредстве России в Беларуси Константин Климин.