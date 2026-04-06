Министр торговли и услуг Башкирии Азат Аскаров удостоен медали «За трудовую доблесть»

Министр торговли и услуг республики ушёл в отставку. Азат Аскаров, возглавивший ведомство в феврале 2025 года, сложил с себя полномочия в связи с переездом на новое место работы в Москве. О кадровых перестановках Радий Хабиров объявил на оперативном совещании в правительстве.

Глава республики выразил признательность министру за многолетний добросовестный труд в управленческой команде Башкортостана и вручил Азату Аскарову медаль «За трудовую доблесть».

Азат Афхатович принял решение двигаться дальше, он переходит на работу в другой город. Мы хотим поблагодарить вас за эффективный, ответственный труд – 19 лет государственной службы. Вы зарекомендовали себя как деятельный руководитель. От души поздравляем вас и желаем успеха.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров также сообщил, что в Минторг на должность первого замминистра переходит руководитель Представительства Башкортостана при Торгпредстве России в Беларуси Константин Климин.

