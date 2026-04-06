В Уфе три школы перешли на вариативный формат питания

В Уфе три школы перешли на новый формат питания по принципу шведского стола. Дети могут выбрать свой обед самостоятельно. В планах – увеличить количество школ с вариативным меню.

Рыба или курица: дети сами выбирают, что они будут есть. Так называемый принцип шведского стола подрастающему организму пришёлся по вкусу. Дети сами выбирают блюда, как в кафе. На раздаче – салаты, супы, гарниры. Правда, свобода выбора только для старшеклассников – младшие едят то, что уже накрыли в целях безопасности.

Ученики с 1 по 4 класс питаются бесплатно, а те, кто платит по карте, сами решают, сколько потратить в зависимости от набора. Накрывают здесь для более чем тысячи детей. Есть буфет и отдельный зал для учителей.

В регионе создано 14 собственных площадок по выпуску полуфабрикатов и выпечки. В этом году в Чишминском районе начал свою работу завод детского диетического питания. Глава Башкортостана подчеркнул: в вопросе кормления детей ситуация в республике стабилизировалась.