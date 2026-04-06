Жителям Башкирии рассказали секреты приготовления куличей

Через неделю православные верующие будут отмечать Пасху – один из главных христианских праздников, который нельзя представить без главного блюда – кулича. Производители уже вовсю готовят свою продукцию для продажи. Мы узнали секреты приготовления куличей.

Первой в тестомес отправляется опара, а следом – просеянная мука, яйца, причём желтков должно быть больше, а затем уже масло. Хоть тесто замешивается в автоматическом режиме, но всё контролирует человек. Когда масса становится однородной, наступает время первой проверки.

В конце уже добавляются соль, а ещё вяленая клюква и цукаты, которые также мастера делают сами – это один из множества видов куличей. К слову, в чане на видео объёма теста хватит на 200 порций, но прежде чем всё будет разложено по формам, готовое тесто, как говорится, должно настояться два часа. После выпекания при определённой температуре кулич должен, что называется, созреть в течение одного-двух дней, и только потом наступает момент украшения. И вот тут мастера применяют всю фантазию: от простой глазури, помадки и посыпки до целых композиций.

Всего предстоит изготовить 27 тысяч куличей. В магазинах и кулинариях уже сейчас можно приобрести пасхальное угощение, как говорится, на разный вкус и цвет. Есть даже маленькие, детские.

При этом рецепт кулича не отличается сложностью, и его можно без проблем приготовить дома. Ассоциация компаний розничной торговли страны отметила, что в этом году стоимость праздничного хлеба россиянам обойдётся дешевле на 9%, чем годом ранее. Больше всего за год в цене скинуло масло – почти на 20%.