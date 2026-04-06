Хоккеисты «Салавата Юлаева» провели открытую тренировку для журналистов перед стартом второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. Уфимцам будет противостоять действующий чемпион лиги – ярославский «Локомотив». Ранее юлаевцам дали несколько выходных: хоккеисты успели восстановиться и отдохнуть.
Сейчас башкирский коллектив продолжает подготовку, но на льду не было форварда Евгения Кузнецова. По ходу серии с «Автомобилистом» он несколько раз получал микротравмы. Главный тренер команды Виктор Козлов объяснил, что нападающий готовится по индивидуальному плану.
Также представители медиа смогли пообщаться с игроками клуба. Хоккеисты отметили, что одним из ключевых факторов станет игра в неравных составах. Но в целом команда будет делать упор на свою игру и свои сильные стороны. Первый матч второго раунда «Салават» проведёт 8 апреля в Ярославле. На телеканале БСТ хоккейный вечер начнётся за полчаса до начала матча, в 21:00.