Хоккеисты «Салавата Юлаева» провели открытую тренировку для журналистов

Хоккеисты «Салавата Юлаева» провели открытую тренировку для журналистов перед стартом второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. Уфимцам будет противостоять действующий чемпион лиги – ярославский «Локомотив». Ранее юлаевцам дали несколько выходных: хоккеисты успели восстановиться и отдохнуть.

Сейчас башкирский коллектив продолжает подготовку, но на льду не было форварда Евгения Кузнецова. По ходу серии с «Автомобилистом» он несколько раз получал микротравмы. Главный тренер команды Виктор Козлов объяснил, что нападающий готовится по индивидуальному плану.

Забыли прошлый полуфинал, сейчас это новый вызов для каждого игрока и для команды в целом. Плей-офф – это совершенно другие игры. В сезоне ты можешь выйти ненастроенным, что-то заболело, можешь не доиграть. В плей-офф только мертвые не играют. Здесь ты должен выкладываться на 300%.

Григорий Панин, капитан ХК «Салават Юлаев»
Фото №1 - Хоккеисты «Салавата Юлаева» провели открытую тренировку для журналистов

Также представители медиа смогли пообщаться с игроками клуба. Хоккеисты отметили, что одним из ключевых факторов станет игра в неравных составах. Но в целом команда будет делать упор на свою игру и свои сильные стороны. Первый матч второго раунда «Салават» проведёт 8 апреля в Ярославле. На телеканале БСТ хоккейный вечер начнётся за полчаса до начала матча, в 21:00.

Это сильная чемпионская команда, они умеют терпеть. Нам упор нужно делать на нашу скорость, которая и помогла пройти «Автомобилист». Нам нужно продолжать двигаться в этом же направлении.

Владислав Ефремов, нападающий ХК «Салават Юлаев»
