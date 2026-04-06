Паводок, отопление и чистота муниципалитетов: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Пик половодья ещё впереди: о ситуации с паводком и не только говорили на оперативном совещании в правительстве. Радий Хабиров дал ряд поручений по наведению чистоты в муниципалитетах, а также назвал антирейтинг районов по наличию ям на дорогах. Власти также обозначили, когда начнут отключать отопление.
Уровень воды пока не превысил максимальных отметок, но темпы подъёма высокие. Только за последние сутки уровень Белой в районе уфимского Монумента и на реке Уршак возле Булгаково вырос почти в два раза. Экстренные службы держат ситуацию на особом контроле.
С последствиями зимы борются дорожники и коммунальщики. По наличию ям на дорогах в антирейтинге среди районов Уфы – Октябрьский, Кировский и Дёмский. Если брать по республике, больше всего дорожных дефектов в Туймазинском, Иглинском и Янаульском районах. Радий Хабиров также напомнил о сроках уборки муниципалитетов: навести чистоту нужно к середине апреля, причём не только на красных линиях.
Одним из недавних поручений главы было решить вопрос с открытыми люками, которые несут опасность для жителей. Во время инспекции коммунальщики не досчитались более полутысячи жестяных крышек. Их заменили, а вот поиском похитителей должны заняться правоохранители.
После перешли к более высоким темам. Строительство Межвузовского студенческого кампуса в Уфе планируют завершить до конца 2026 года, а заселить туда студентов – уже в 2027 году. В месяц в среднем возводят по три этажа, параллельно проводят остекление и внутреннюю отделку.
В числе первых студентов кампуса могут оказаться и эти ученики из Октябрьского и Нефтекамска – победители Всероссийской олимпиады по химии. Их наставниками, к слову, были не только учителя, но и вчерашний школьник, а ныне – студент УГНТУ Вадим Харисов. Всю команду наградили. Башкортостан – в тройке лидеров по количеству победителей.
Отметили также директора Уфимского колледжа радиоэлектроники. Учреждение под его началом вошло в десятку лучших колледжей в России по реализации федерального проекта «Профессионалитет».
С начала года в республике число субъектов малого и среднего предпринимательства выросло более чем на 6%, это почти в два раза выше общероссийских тенденций. Главным навигатором для предпринимателей стал центр «Мой бизнес».
Первого мая из Уфы в Белорецк запустят комфортабельный поезд «Финист», путь следования которого составит четыре часа. В числе первых пассажиров будет и сам Радий Хабиров. Тем временем в Минздраве готовятся к запуску поездов здоровья. Три флагманских комплекса – поликлиника на колесах, кардио- и стоматологический модули стартуют в районы уже со следующей недели. Затронули на совещании и тему отопления: в большинстве муниципалитетов его отключат во второй половине апреля.