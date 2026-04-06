Паводок, отопление и чистота муниципалитетов: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Пик половодья ещё впереди: о ситуации с паводком и не только говорили на оперативном совещании в правительстве. Радий Хабиров дал ряд поручений по наведению чистоты в муниципалитетах, а также назвал антирейтинг районов по наличию ям на дорогах. Власти также обозначили, когда начнут отключать отопление.

Уровень воды пока не превысил максимальных отметок, но темпы подъёма высокие. Только за последние сутки уровень Белой в районе уфимского Монумента и на реке Уршак возле Булгаково вырос почти в два раза. Экстренные службы держат ситуацию на особом контроле.

Мы можем сказать, что основной пик паводка мы прошли уже? Есть угроза заторов или нет? Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Нет, пока ещё продолжается рост уровней, и мы видим, что приток к водохранилищам остался значительный, особенно на Павловке, поэтому рост ещё продолжится.По ледовым заторам: мы постоянно мониторим, рисков образования ледовых заторов не видим. Кирилл Первов, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям

С последствиями зимы борются дорожники и коммунальщики. По наличию ям на дорогах в антирейтинге среди районов Уфы – Октябрьский, Кировский и Дёмский. Если брать по республике, больше всего дорожных дефектов в Туймазинском, Иглинском и Янаульском районах. Радий Хабиров также напомнил о сроках уборки муниципалитетов: навести чистоту нужно к середине апреля, причём не только на красных линиях.

Дворы, парки – заходите, всё чистите, приводите в порядок. Люди уже хотят жить. Уважаемые коллеги, это ваша главная задача сейчас: быстро отряхнуться от грязи, которая накопилась за время снега. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Одним из недавних поручений главы было решить вопрос с открытыми люками, которые несут опасность для жителей. Во время инспекции коммунальщики не досчитались более полутысячи жестяных крышек. Их заменили, а вот поиском похитителей должны заняться правоохранители.

Это никуда не годится. Продолжайте работы, потом доложите, когда основную массу работы сделаете. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

После перешли к более высоким темам. Строительство Межвузовского студенческого кампуса в Уфе планируют завершить до конца 2026 года, а заселить туда студентов – уже в 2027 году. В месяц в среднем возводят по три этажа, параллельно проводят остекление и внутреннюю отделку.

Это самая большая на сегодня стройка в Башкортостане. И, пожалуй, одна из самых важных. Потому что от этого зависит востребованность нашей высшей школы у молодых людей, будущее нашей науки. А значит, и будущее республики. Благодарю всех, кто задействован в этой большой и очень нужной работе. А экскурсии помогут школьникам узнать о тех возможностях, которые мы для них создаём. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В числе первых студентов кампуса могут оказаться и эти ученики из Октябрьского и Нефтекамска – победители Всероссийской олимпиады по химии. Их наставниками, к слову, были не только учителя, но и вчерашний школьник, а ныне – студент УГНТУ Вадим Харисов. Всю команду наградили. Башкортостан – в тройке лидеров по количеству победителей.

Отметили также директора Уфимского колледжа радиоэлектроники. Учреждение под его началом вошло в десятку лучших колледжей в России по реализации федерального проекта «Профессионалитет».

С начала года в республике число субъектов малого и среднего предпринимательства выросло более чем на 6%, это почти в два раза выше общероссийских тенденций. Главным навигатором для предпринимателей стал центр «Мой бизнес».