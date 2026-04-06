Синоптики прогнозируют жаркое лето в Башкирии

Лето в Башкортостане обещает быть жарким. Сезон будет теплее климатической нормы, предполагают синоптики, с жарким июнем и июлем, но прогноз пока осторожный: утверждать с полной уверенностью специалисты не могут. Тем не менее некоторые жители республики уже сейчас заботятся о том, как комфортно перенести высокую температуру.

Влиять на температуру за окном человечество ещё не научилось, а вот контролировать погоду в доме вполне, и она, как пела Лариса Долина, важней всего. И едва фраза «снег растаявший, он вода» из другого хита нашла своё подтверждение в реальности – люди задумались о кондиционерах.

Кондиционеры есть, а вот рабочих рук в случае всплеска продаж из-за жары может не хватить. Синоптики пока осторожно, но уже делают долгосрочные прогнозы с оговоркой: данные предварительные.

Вероятность такого прогноза 65-70%, говорят синоптики. Погода подкидывает сюрпризы, и не всегда приятные, особенно в последние годы, когда глобальное потепление уже ощущается во всём мире. Все ещё помнят, как в позапрошлом году в стране обещали аномальную жару, но вот Башкортостан тогда, вопреки прогнозам, потонул в дождевом паводке: ливни шли полтора месяца. За исключением подобных аномалий, лето в республике будет становиться всё жарче.