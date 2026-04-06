В Башкирии зарегистрировали первые случаи укусов клещей

В Башкортостане зафиксировали первые случаи укусов клещей. На сегодняшний день в медучреждения республики обратились семь человек – сезон начался. Как защитить себя и своих питомцев?

Непоседе Хлое четыре года: именно столько лет назад она попала в центр реабилитации диких животных. И это – отличный пример того, как должна выглядеть собака, за которой следят – ни одного укуса клеща. Сотрудники центра регулярно осматривают животных: в первую очередь проверяют шею – зону, с которой они не могут снять паразита сами. Затем уши, ротовую полость и место под ошейником. Место пребывания животных обрабатывают обязательно специальными средствами. И специалисты напоминают: не скупитесь на качественные и безопасные средства.

Если насекомое всё же присосалось, его нужно как можно скорее снять и отнести в лабораторию. В Центре гигиены и эпидемиологии и в филиалах по всей республике открыты пункты приёма клещей.

Сдать лучше в первые сутки, и не позже, чем через три дня. Результат анализа можно посмотреть в тот же день на сайте Центра. И если клещ оказался инфицированным – из лаборатории позвонят сами.