В Уфе прошла акция «Народный обед»

Впервые в республике благотворительное мероприятие состоялось в июле прошлого года и с тех пор стало регулярным. В качестве участников выступают представители различных организаций и сообществ. Объединяясь в команды, они фасуют крупы и макароны, причём делают это на скорость.
Участие в акции приняла также Каринэ Хабирова. В приветственной речи она отметила, насколько важно творить добро и помогать нуждающимся, а затем вместе с другими волонтёрами занялась фасовкой риса. Инициатор акции в республике – некоммерческая организация «Азык-тулек».