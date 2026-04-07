В Башкирии стартовала весенняя призывная кампания

В этом году весенняя призывная кампания впервые проходит по обновлённым правилам. С 1 января вступили в силу изменения в законе о воинской обязанности: теперь призыв больше не делится на весенний и осенний этапы, а становится круглогодичным. При этом отправка новобранцев к местам службы по-прежнему будет осуществляться в традиционные сроки – с апреля по июль и с октября по декабрь.
В военном комиссариате Кировского и Ленинского районов Уфы уже начала работу призывная комиссия, состав которой утверждён главой республики Радием Хабировым. Специалисты принимают решения по каждому призывнику и определяют дату отправки. Всего в этом году из Башкортостана планируется направить в войска более 5,5 тыс. мужчин. Первый эшелон отправится 10 апреля.